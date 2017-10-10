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ТЭК 10.10.2017 09:20

Нефть слабо дорожает во вторник, Brent у $55,86 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов во вторник слабо растут, инвесторы продолжают ждать ежемесячного отчета ОПЕК в среду и Международного энергетического агентства в четверг.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 повысилась на 7 центов (0,13%) - до $55,86 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,08 (0,16%) - до $49,66 за баррель.

В понедельник Brent подорожала на $0,17 (0,3%), до $55,79 за баррель, WTI - на $0,29 (0,6%), до $49,58 за баррель. Подъем на нефтяном рынке поддерживали заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о постепенной ребалансировке и министерства энергетики Саудовской Аравии о сокращении экспорта в ноябре.

Некоторые экспортные терминалы и другие объекты нефтегазовой инфраструктуры в Мексиканском заливе и на его побережье к понедельнику возобновили работу после урагана "Нейт", однако эксперты считают, что ураган существенно исказит недельные данные о товарных запасах углеводородов и добыче нефти в США.

Аналитики считают потенциал роста нефтяного рынка ограниченным, но дополнительные детали о будущем соглашения ОПЕК+ могут оказать поддержку рынку.

"По всей видимости, усиливаются сомнения в том, что рост последних недель был оправданным", - отмечают аналитики Commerzbank.

Значительный объем геополитических рисков на этой неделе связан с иранской ядерной программой. В ближайшие дни правительство США должно предоставить Конгрессу гарантии соблюдения Тегераном своих обязательств. По мнению экспертов, есть риск эскалации ситуации и введения дополнительных санкций США против Ирана. Однако объективных причин сомневаться в соблюдении Ираном своих обязательств нет, и, за исключением США, другие стороны соглашения высказывают ему свою поддержку.

Иран существенно увеличил добычу и экспорт нефти после снятия международных санкций.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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