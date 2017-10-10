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АПК 10.10.2017 09:21

Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт помидоров на 59%

Азербайджан в январе-августе 2017 года экспортировал помидоров на сумму $128 млн, что на 59% больше показателя аналогичного периода прошлого года, заявил президент Ильхам Алиев.

"Сегодня экспорт помидоров является самой доходной сферой ненефтяного сектора. За 8 месяцев текущего года доходы от экспорта помидоров составили $128 млн и увеличились на 59%. При этом производство помидоров в стране выросло на 60%", - сказал И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в январе-сентябре.

По его словам, в отчетном периоде Азербайджан увеличил экспорт картофеля на 63%, лука – в 15 раз, хлопка – в 2,4 раза, молочной продукции – в 4 раза, вин – на 56%.

"Экспорт товаров переработки плодоовощной продукции вырос в 1,5 раза, табачной продукции – на 45%, чая – на 63%, шоколада – на 65%", - отметил глава государства.

И.Алиев подчеркнул, что экспорт золота за 8 месяцев вырос на 56%, электроэнергии – в 4,1 раза, химической продукции – на 25%, оборудования – на 48%.

"Я не раз говорил, что наша основная задача – развитие ненефтяного сектора, увеличение ненефтяного экспорта, который приносит валюту стране. В настоящее время в стране строятся агропарки, тепличные комплексы, развивается животноводство, осуществляется политика индустриализации. Все это в будущем принесет еще больше результатов", - добавил президент.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]