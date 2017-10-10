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Дальнее зарубежье 10.10.2017 09:54

Сестра лидера КНДР заняла новый пост в правящей партии страны и сможет решать вопросы военного характера - СМИ

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чен заняла новый пост в правящей партии страны, теперь она сможет участвовать в решении политических и военных вопросов, пишет газета USA Today.

"28-летняя Ким Ё Чен была выбрана в воскресенье в качестве "заместителя члена" Политбюро Центрального комитета в правящей рабочей партии ", - приводит газета сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР.

Отмечается, что сестра лидера КНДР сможет принимать участие в решении политических вопросов, вопросов военного характера.

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, СЕСТРА, ПАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]