В Дагестане в ходе спецоперации ликвидированы двое вооруженных бандитов - НАК

Двое боевиков убиты в ходе контртеррористической операции в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) во вторник.

"В Дагестане в ходе спецоперации ликвидированы двое вооруженных бандитов", - говорится в сообщении НАК.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что бандитов пока не опознали. "Полиция устанавливает их личности", - сказал он.

Ранее представитель оперативного штаба НАК республики сообщил, что "специальный режим контртеррористической операции введен в пределах административных границ Шамильского района республики 10 октября в 00:10 мск".

Силовики ищут участников незаконных вооруженных формирований и их пособников, отметил собеседник агентства.