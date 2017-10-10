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СНГ 10.10.2017 09:35

В Дагестане в ходе спецоперации ликвидированы двое вооруженных бандитов - НАК

Двое боевиков убиты в ходе контртеррористической операции в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) во вторник.

"В Дагестане в ходе спецоперации ликвидированы двое вооруженных бандитов", - говорится в сообщении НАК.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что бандитов пока не опознали. "Полиция устанавливает их личности", - сказал он.

Ранее представитель оперативного штаба НАК республики сообщил, что "специальный режим контртеррористической операции введен в пределах административных границ Шамильского района республики 10 октября в 00:10 мск".

Силовики ищут участников незаконных вооруженных формирований и их пособников, отметил собеседник агентства.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, СПЕЦОПЕРАЦИЯ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]