Шахдаг входит в топ-3 горнолыжных курортов СНГ для зимнего отдыха

Шахдаг занимает второе место среди горнолыжных курортов стран СНГ, популярных для отдыха предстоящей зимой, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
«Шахдаг входит в первую тройку лучших зимних курортов стран СНГ. В первой десятке также Туфандаг рядом с Габалой», - говорится в рейтинге, представленном по результатам анализа данных ранних броней систем онлайн-бронирования средств размещения туристов в зимний сезон 2017-2018 года.
По данным ТурСтат, в первую десятку зимних курортов стран СНГ для горнолыжного отдыха и сноубординга, популярных у российских туристов, входят: Чимбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан), Силичи (Беларусь), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан), Каракол (Кыргызстан), Логойск (Беларусь), Туфандаг (Азербайджан), Алтайские Альпы (Казахстан) и Якутские горы (Беларусь).
«Туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, составит на Шахдаге и Туфандаге в среднем $90 в сутки», - отмечает агентство.
Зимний отдых на горнолыжных курортах стран СНГ планируют длительностью от 7 до 10 дней.
Р.Бабаев
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