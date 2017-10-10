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Туризм 10.10.2017 09:40

Шахдаг входит в топ-3 горнолыжных курортов СНГ для зимнего отдыха

Шахдаг занимает второе место среди горнолыжных курортов стран СНГ, популярных для отдыха предстоящей зимой, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

«Шахдаг входит в первую тройку лучших зимних курортов стран СНГ. В первой десятке также Туфандаг рядом с Габалой», - говорится в рейтинге, представленном по результатам анализа данных ранних броней систем онлайн-бронирования средств размещения туристов в зимний сезон 2017-2018 года.

По данным ТурСтат, в первую десятку зимних курортов стран СНГ для горнолыжного отдыха и сноубординга, популярных у российских туристов, входят: Чимбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан), Силичи (Беларусь), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан), Каракол (Кыргызстан), Логойск (Беларусь), Туфандаг (Азербайджан), Алтайские Альпы (Казахстан) и Якутские горы (Беларусь).

«Туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, составит на Шахдаге и Туфандаге в среднем $90 в сутки», - отмечает агентство.

Зимний отдых на горнолыжных курортах стран СНГ планируют длительностью от 7 до 10 дней.

Р.Бабаев

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Тэги: ШАХДАГ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]