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10.10.2017 09:52

В Российском информационно-культурном центре в Баку открылась выставка «Спутник – 60». Фоторепортаж

9 октября с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось открытие выставки «Спутник - 60». Она посвящена 60-летию запуска первого советского искусственного спутника Земли, положившему начало космической эры человечества. Её организовали Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» и представительство Россотрудничества в Азербайджане.

Открыл выставку руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Он отметил: «60-летие запуска первого советского спутника – это открытие космической эры. Сегодня среди нас находится космонавт Сергей Рыжиков, который более 170 суток, почти полгода, работал в космосе. Люди этой судьбы заслуживают всяческого уважения. Мы благодарим корпорацию «Роскосмос» за то, что она выбрала Азербайджан на Южном Кавказе для экспонирования своей выставки».

Был представлен видеосюжет поздравления в адрес участников выставки в Баку космонавтов Международной космической станции.

Со словами приветствия к участникам выставки обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Геннадий Ахрамович, космонавт-испытатель Сергей Рыжиков, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, депутат Милли Меджлиса (Парламента) Азербайджанской Республики, председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин, представитель Центра общественных коммуникаций Госкорпорации «Роскосмос» Денис Метальников.

В открытии выставки приняли участие преподаватели и студенты азербайджанских вузов, учителя и учащиеся школ, представители организаций российских соотечественников Азербайджана.

Выставка будет открыта в РИКЦ до 27 октября 2017 года.

Фотографии:


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]