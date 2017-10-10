Обновлению подлежат 50% автобусов, задействованных в пассажироперевозках в Баку - БТА

Бакинское транспортное агентство (БТА) при кабинете министров Азербайджана считает необходимым обновление 50% автобусов, задействованных в пассажироперевозках в Баку, заявил глава БТА Вюсал Керимли.

«В настоящее время из 2124 автобусов, занимающихся перевозкой пассажиров в Баку, срок эксплуатации 468 единиц составляет менее 5 лет, у 1577 автобусов – до 6 до 10 лет, у 79 автобусов – свыше 10 лет. С учетом того, что каждый автобус за рейс перевозит 70-80 пассажиров, для обеспечения безопасности и качества оказываемых услуг, 50% столичных автобусов подлежит поэтапному обновлению», - заявил В.Керимли в понедельник на заседании кабинета министров по итогам социально-экономического развития Азербайджана за 9 месяцев 2017г.

Глава БТА также сообщил, что Агентством также оптимизированы и ликвидированы маршрутные линии несоответствующие городу, число перевозчиков сокращено с 57 до 48, число маршрутных линий – со 157 до 150.

«Работа в этом направлении продолжается. Вместе с тем, проанализирована и производственная база действующих 48 компаний, занимающихся пасажироперевозками. Установлено несоответствие гаража и материально-технической базы большинства их них современным требованиям. В соответствии с требованиями БТА компаниями–перевозчиками создано 5 новых производственных баз (гаражей), закуплено 25 новых автобусов и свыше 800 автобусов введено в эксплуатацию после ремонта», - сказал В.Керимли.

Он также сообщил, что в настоящее время плата за проезд посредством единой платежной картой применяется на 450 столичных автобусах, в том числе в 300 автобусах компании «BakuBus» и в 150 автобусах других компаний-перевозчиков.

Н.Аббасова