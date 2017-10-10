Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9953 RUR   0.0292 GBR   2.2267 TRY   0.4581

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 23° Завтра 14° 20° 12 Окт 13° 19° 13 Окт 12° 18°

Транспорт и связь 10.10.2017 09:58

Обновлению подлежат 50% автобусов, задействованных в пассажироперевозках в Баку - БТА

Бакинское транспортное агентство (БТА) при кабинете министров Азербайджана считает необходимым обновление 50% автобусов, задействованных в пассажироперевозках в Баку, заявил глава БТА Вюсал Керимли.

«В настоящее время из 2124 автобусов, занимающихся перевозкой пассажиров в Баку, срок эксплуатации 468 единиц составляет менее 5 лет, у 1577 автобусов – до 6 до 10 лет, у 79 автобусов – свыше 10 лет. С учетом того, что каждый автобус за рейс перевозит 70-80 пассажиров, для обеспечения безопасности и качества оказываемых услуг, 50% столичных автобусов подлежит поэтапному обновлению», - заявил В.Керимли в понедельник на заседании кабинета министров по итогам социально-экономического развития Азербайджана за 9 месяцев 2017г.

Глава БТА также сообщил, что Агентством также оптимизированы и ликвидированы маршрутные линии несоответствующие городу, число перевозчиков сокращено с 57 до 48, число маршрутных линий – со 157 до 150.

«Работа в этом направлении продолжается. Вместе с тем, проанализирована и производственная база действующих 48 компаний, занимающихся пасажироперевозками. Установлено несоответствие гаража и материально-технической базы большинства их них современным требованиям. В соответствии с требованиями БТА компаниями–перевозчиками создано 5 новых производственных баз (гаражей), закуплено 25 новых автобусов и свыше 800 автобусов введено в эксплуатацию после ремонта», - сказал В.Керимли.

Он также сообщил, что в настоящее время плата за проезд посредством единой платежной картой применяется на 450 столичных автобусах, в том числе в 300 автобусах компании «BakuBus» и в 150 автобусах других компаний-перевозчиков.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВТОБУСЫ, ОБНОВЛЕНИЕ, МНЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]