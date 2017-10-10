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10.10.2017 10:01

Объявлены ключевые спикеры 4-й Каспийской технической конференции SPE

Лондон, UK (10 октября, 2017 год) – Нефтегазовая промышленность в ожидании проведения ежегодной Каспийской Технической Конференции и Выставки (КТКВ), организуемой Обществом инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) в следующем месяце в Баку, Азербайджан. В этом году приглашающей стороной мероприятия выступает компания SOCAR, его проведение поддержали крупнейшие нефтегазовые компании из Азербайджана, Казахстана, России и Туркменистана.

Уже названы ключевые спикеры, которые выступят на церемонии открытия, в их число входят одни из самых известных экспертов в области нефтегазовой промышленности:
Дарси Спеди (Darcy Spady), президент Общества инженеров нефтегазовой промышленности SPE 2018
Академик Хошбахт Юсифзаде (Khoshbakht Yusifzade), первый вице-министр компании SOCAR
Денис Лемаршаль (Denis Lemarchal), управляющий директор TOTAL E&P Азербайджан
Ибрагим Гулиев (Ibrahim Guliyev), вице-президент Национальной Академии наук
Олег Карпушин (Oleg Karpushin), исполнительный вице-президент по добыче, разведке и нефтесервису нацкомпании «КазМунайГаз»
Тэд Этчисон (Ted Etchison), генеральный директор Tengizchevroil
Марс Хасанов (Mars Khasanov), директор по технологиям в «Газпром Нефть»
Сергей Колбиков (Sergey Kolbikov), начальник управления прогнозирования и мониторинга разработки месторождения NOVATEK
Али Аль Джарван (Ali Al-Jarwan), генеральный директор Dragon Oil.

Первая панельная сессия на тему «Модернизация» последует сразу после церемонии Открытия мероприятия. Во время нее будет рассмотрено каким образом крупнейшие проекты, обычно с большим временем подготовки на обеспечение материально-технического снабжения и проведение инженерных работ, могут экономически эффективно использовать возрастающие многокомпонентные возможности внедрения новых цифровых технологий, аналитических данных и датчиков, технологии по геотегированию и автономных систем, что позволит им переместиться на следующий уровень производства и эффективности. В данной сессии будут участвовать:

1. «Газпром Нефть», Марс Хасанов, директор по технологиям
2. NOVATEK, Сергей Колбиков, начальник управления прогнозирования и мониторинга разработки месторождения
3. TOTAL, Yves Le Stunff, директор по цифровым технологиям
4. ADA университет, Абзетдин Адамов, директор центра исследований в области анализа данных
5. Statoil, Оддвар Вермедал, вице-президент IT
В этом году Каспийская техническая конференция и выставка SPE будет продолжать сотрудничать с Азербайджанским обществом геологов-нефтяников (ASPG), местным отделением Европейской ассоциации геологов и инженеров (EAGE) и Обществом геофизиков-исследователей (SEG), предоставляя участникам возможность без дополнительных затрат посетить все три конференции под одной крышей. Таким образом, создав условия для проведения всеобъемлющей технической конференции для нефтегазовой промышленности в регионе.

Для более подробной информации о программе мероприятия, пожалуйста пройдите по ссылке http://www.spe.org/events/en/2017/conference/17ctce/schedule-overview.html
Каспийская Техническая Конференция и Выставка (SPE) пройдет с 1 по 3 ноября в отеле Фэйрмонт, Баку. Успейте зарегистрироваться в крупнейшем мероприятии Каспийского региона. Для получения более подробной информации, а также регистрации, пожалуйста, пройдите по ссылке: http://www.spe.org/events/en/2017/conference/17ctce/home.html

Об Обществе инженеров нефтегазовой промышленности SPE


Общество инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) является некоммерческой организацией, чьи члены задействованы в разработке и добыче энергетических ресурсов. SPE обслуживает более чем 164,000 членов общества из 143 стран мира. SPE является ключевым ресурсом в сборе, распространении и обмене технических знаний, касающихся разведки, разработки и производства нефтегазовых ресурсов, а также связанных с ними технологий для общественной пользы. Кроме того, в предоставлении возможностей профессионалам для повышения их технической и профессиональной компетентности. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.spe.org.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]