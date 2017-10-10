Уровень долларизации банковских вкладов в Азербайджане по итогам 8 месяцев сократился до 72% - ЦБ

Банковские вклады населения в инвалюте в Азербайджане в январе-августе 2017 года сократились на 16,1% - до 4 млрд 977,1 млн манатов или 72,2% всех вкладов населения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По итогам 2016 года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 79,6%.
В целом, за январь-август 2017 года банковские вклады населения сократились на 7,4% - до 6 млрд 895,5 млн манатов.
По данным Центробанка, объем вкладов населения в национальной валюте в январе-августе 2017 года вырос на 26,4% - до 1 млрд 918,4 млн манатов или 27,8% всех вкладов.
На 1 сентября 2017 года объем банковских вкладов резидентов составляет 6 млрд 96,7 млн манатов, нерезидентов – 798,8 млн манатов. За январь-август 2017 года вклады резидентов сократились на 6%, нерезидентов - на 17,4%.
В целом, на 31 августа 2017 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 21 млрд 8 млн манатов, что на 4,9% меньше показателя на конец 2016 года.
А.Азизов
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