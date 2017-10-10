Руководитель туркменского парламента Акджа Нурбердыева в ходе второго дня работы Совета старейшин сообщила, что в понедельник депутаты приняли решение о присуждении президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову высшей государственной награды - звания Героя Туркменистана, сообщает государственное информагентство.

Кроме того, вице-премьер правительства Сапардурды Тойлыев вручил главе государства памятный подарок от имени спортсменов страны.

Президент выразил всем сердечную признательность за присвоение высшей награды страны с вручением медали Altyn Ay (Золотой месяц) в дни торжественного празднования 26-летия независимости республики.

Накануне участники заседания Совета старейшин Туркменистана предложили "за выдающиеся заслуги и колоссальную деятельность по дальнейшему приумножению авторитета независимой нейтральной Родины на международной арене" вторично присвоить Г.Бердымухамедову звание Героя страны.

Первый раз звание Герой Туркменистана Г.Бердымухамедову было присвоено в октябре 2011 года.

В соответствии с законом, подписанным Г.Бердымухамедовым 28 февраля 2015 года, звание Герой Туркменистана является высшей степенью отличия и присваивается только гражданам республики за особо выдающиеся заслуги перед государством и обществом.

Это звание в исключительных случаях может быть вновь присвоено гражданам, внёсшим "огромный личный вклад" в дело укрепления суверенитета, конституционного строя и государственности Туркменистана.

Звание Герой Туркменистана присваивается президентом. Но присвоение звания Герой Туркменистана президенту страны производится парламентом.

Согласно пункту 3 данного закона, лицам, которым присвоено звание Герой Туркменистана, вручается знак особого отличия - золотая медаль Altyn Ay и удостоверение к нему.

Лицу, вновь удостоенному звания Героя, в ознаменование его особых заслуг сооружается бронзовый бюст. Место его сооружения указывается в акте о присвоении данного звания.

Согласно пункту 4 данного закона, лицу, которому присвоено звание Героя Туркменистана, выплачивается за счёт государственного валютного резерва единовременная премия в размере $25 тыс., а также устанавливается за счёт средств бюджета ежемесячная пятидесятипроцентная надбавка к заработной плате, должностному окладу, пенсии, стипендии, не облагаемая подоходным налогом.

Лицу, вновь удостоенному звания Героя Туркменистана, выплачивается за счёт государственного валютного резерва единовременная премия в размере $100 тыс., а также устанавливается за счет бюджета ежемесячная стопроцентная надбавка к заработной плате, должностному окладу, пенсии, стипендии, не облагаемая подоходным налогом.

Согласно пункту 5 данного закона, лицам, которым присвоено звание Героя Туркменистана, предоставляются следующие льготы: право на государственную персональную пенсию в размере не менее чем пятикратного размера пенсии по возрасту; право на внеочередное предоставление жилья и право на внеочередное обслуживание медицинскими, коммунально-бытовыми и культурно-просветительными учреждениями; право личного бесплатного пользования внутригородским транспортом (кроме такси) и личного бесплатного проезда один раз в год (туда и обратно) в пределах Туркменистана воздушным транспортом, железнодорожным транспортом - в мягких вагонах скорых и пассажирских поездов, водным транспортом - в каютах I класса, междугородным автомобильным транспортом.

Среди лиц, ранее получивших звание Герой Туркменистана - первый президент страны Сапармурат Ниязов (Туркменбаши) - эту награду ему присваивали шесть раз в период 1992 года до 2001 года. А также - Атамурат Ниязов и Гурбансолтан-эдже, отец и мать первого президента Туркменистана (посмертно); Мыратберди Сопыев - председатель сельскохозяйственного акционерного общества имени М.Сопыева; Садулла Розметов -председатель сельскохозяйственного акционерного общества имени С. Розметова; Сапыш Черкезов - председатель сельскохозяйственного объединения; Мая Кулиева - туркменская оперная певица.