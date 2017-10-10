Казахстанский премьер после крушения Ан-28 потребовал ужесточить требования к авиаперевозчикам

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил провести тщательное расследование причин крушения самолета Ан-28 и ужесточить меры к авиаперевозчикам.
"Этот трагический случай говорит о том, что есть большие проблемы в сфере санавиации. Старые самолеты используются, не обеспечивается безопасность полетов. В регионах нет условий для круглосуточного приема воздушного судна. И в результате ставятся под угрозу жизни как высококлассных специалистов, так и тяжелобольных", - сказал Б.Сагинтаев во вторник на заседании правительства.
"В этой связи поручаю министерствам здравоохранения, по инвестициям и развитию, внутренних дел с другими госорганами провести тщательное расследование этого случая. Проверить имеющийся парк санавиации, усилить требования к авиаперевозчикам и принять меры по созданию соответствующих условий для осуществления подобных внеплановых рейсов", - сказал премьер.
Контроль за исполнением поручения возложен на вице-премьера Ерболата Досаева.
3 октября в 28 км от Алматы разбился и сгорел самолет Ан-28 авиакомпании Eastwing, выполнявший санитарный рейс. В результате крушения погибли пятеро человек - трое членов экипажа и двое известных в республике врачей.
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