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Дальнее зарубежье 10.10.2017 11:43

Из Южной Кореи в КНДР запущены воздушные шары с листовками, осуждающими испытания ядерного оружия

Группа перебежчиков из КНДР, входящих в организацию "Борцы за свободную Северную Корею", запустила воздушные шары с 300 тыс. агитационных листовок с южнокорейской территории в направлении Севера, сообщают во вторник южнокорейские СМИ.

Листовки были запущены из города Кимпхо, расположенного в северо-западной части Южной Кореи. В них осуждаются ракетные пуски, а также испытания ядерного оружия, проводимые Пхеньяном.

"Мы запустили листовки, чтобы осудить действия Северной Кореи, которые угрожают ракетными пусками всему международному сообществу", - сказал глава "Борцов за свободную Северную Корею" Пак Сан Хак.

Ранее западные СМИ выступали с предположениями, что КНДР может осуществить новый ядерный взрыв или же ракетный пуск, приурочив такие действия к 72-й годовщине Трудовой партии Кореи, которая отмечается во вторник.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ЛИСТОВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]