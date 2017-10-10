Из Южной Кореи в КНДР запущены воздушные шары с листовками, осуждающими испытания ядерного оружия

Группа перебежчиков из КНДР, входящих в организацию "Борцы за свободную Северную Корею", запустила воздушные шары с 300 тыс. агитационных листовок с южнокорейской территории в направлении Севера, сообщают во вторник южнокорейские СМИ.
Листовки были запущены из города Кимпхо, расположенного в северо-западной части Южной Кореи. В них осуждаются ракетные пуски, а также испытания ядерного оружия, проводимые Пхеньяном.
"Мы запустили листовки, чтобы осудить действия Северной Кореи, которые угрожают ракетными пусками всему международному сообществу", - сказал глава "Борцов за свободную Северную Корею" Пак Сан Хак.
Ранее западные СМИ выступали с предположениями, что КНДР может осуществить новый ядерный взрыв или же ракетный пуск, приурочив такие действия к 72-й годовщине Трудовой партии Кореи, которая отмечается во вторник.
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