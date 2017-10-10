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Дальнее зарубежье 10.10.2017 12:02

Дейсселблум уйдет с поста председателя Еврогруппы в октябре, нового главу выберут в декабре

Председатель совета министров финансов государств еврозоны (Еврогруппы) Йерун Дейсселблум сообщил в понедельник, что покинет этот пост досрочно - в течение недели, завершающейся 23 октября.

Срок его полномочий должен был истечь 13 января.

Й.Дейсселблум является министром финансов Нидерландов, и точная дата его отставки будет зависеть от скорости формирования нового правительства страны.

Выборы в стране прошли еще 15 марта, и партиям потребовался рекордный срок - 208 дней - для согласования коалиционного правительства. Предполагается, что оно будет представлено парламенту во вторник, с этого же дня постепенно пойдут назначения министров, пишет The Guardian.

Выборы нового главы Еврогруппы пройдут после заседания совета 4 декабря, сообщает агентство Bloomberg.

В своем выступлении Й.Дейсселблум подчеркнул важность диалога с Грецией и необходимость завершить оценку ситуации в стране и пересмотр третьей программы помощи до конца 2017 года.

Член Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенным вопросам Пьер Московиси сообщил, что миссия тройки кредиторов Греции вернется в страну с 23 октября.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕВРОГРУППА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]