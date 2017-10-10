Американский конгрессмен-республиканец призвал коллег не стесняться критиковать Трампа

Член палаты представителей конгресса США от штата Пенсильвания республиканец Чарли Дент призвал членов Республиканской партии открыто высказывать критику в адрес президента Дональда Трампа.
"Я думаю, что больше моих коллег должны открыто высказываться (против Д.Трампа - ИФ)", - заявил Ч.Дент в интервью американскому телеканалу Эм-Эс-Эн-Би-Си.
"В частном порядке они говорят такие вещи, которые не говорят публично", - добавил он.
Конгрессмен рассказал, что больше всего членов палаты представителей и сената беспокоит то, сколько времени Д.Трамп тратит на "оскорбления и издевательские заявления".
"Мы оказались замешаны в обсуждения большого количества оскорбительных, непристойных или неважных тем", - сказал Ч.Дент.
"Моих коллег это беспокоит, потому что нас просят прокомментировать (эти темы - ИФ) и мы тратим время на такие вопросы вместо того, чтобы тратить его на политику", - добавил он.
Конгрессмен также выступил в поддержку председателя комитета сената США по международным отношениям республиканца Боба Коркера, который ранее выступил с критикой в адрес Д.Трампа.
Так, Б.Коркер заявил, что Д.Трамп ведет дела "словно на реалити-шоу", а угрозы президента в адрес других стран могут привести США "на путь к Третьей мировой войне".
Ранее Д.Трамп написал ряд сообщений на своей странице в "Твиттере", в которых обвинил Б.Коркера в причастности к заключению соглашения по иранской ядерной программе, а также упомянул, что ранее отказался назначить Б.Коркера на пост госсекретаря США.
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