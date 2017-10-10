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Дальнее зарубежье 10.10.2017 12:22

Американский конгрессмен-республиканец призвал коллег не стесняться критиковать Трампа

Член палаты представителей конгресса США от штата Пенсильвания республиканец Чарли Дент призвал членов Республиканской партии открыто высказывать критику в адрес президента Дональда Трампа.

"Я думаю, что больше моих коллег должны открыто высказываться (против Д.Трампа - ИФ)", - заявил Ч.Дент в интервью американскому телеканалу Эм-Эс-Эн-Би-Си.

"В частном порядке они говорят такие вещи, которые не говорят публично", - добавил он.

Конгрессмен рассказал, что больше всего членов палаты представителей и сената беспокоит то, сколько времени Д.Трамп тратит на "оскорбления и издевательские заявления".

"Мы оказались замешаны в обсуждения большого количества оскорбительных, непристойных или неважных тем", - сказал Ч.Дент.

"Моих коллег это беспокоит, потому что нас просят прокомментировать (эти темы - ИФ) и мы тратим время на такие вопросы вместо того, чтобы тратить его на политику", - добавил он.

Конгрессмен также выступил в поддержку председателя комитета сената США по международным отношениям республиканца Боба Коркера, который ранее выступил с критикой в адрес Д.Трампа.

Так, Б.Коркер заявил, что Д.Трамп ведет дела "словно на реалити-шоу", а угрозы президента в адрес других стран могут привести США "на путь к Третьей мировой войне".

Ранее Д.Трамп написал ряд сообщений на своей странице в "Твиттере", в которых обвинил Б.Коркера в причастности к заключению соглашения по иранской ядерной программе, а также упомянул, что ранее отказался назначить Б.Коркера на пост госсекретаря США.

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Тэги: США, КОНГРЕССМЕН, ТРАМП, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]