Азерлотерея признала несостоявшимся тендер на отбор подрядчика для изготовления лотерейных билетов

ОАО "Азерлотерея" объявило несостоявшимся тендер на отбор подрядчика для изготовления лотерейных билетов, отмечается в объявлении компании.
"В связи с тем, что число участников оказалось менее трех, Азерлотерея признала тендер несостоявшимся и отказалась от его продолжения", - отмечается в сообщении.
ОАО "Азерлотерея" создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее единственным акционером является министерство экономики. "Азерлотерея" является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана.
А.Азизов
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