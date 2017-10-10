Азерлотерея признала несостоявшимся тендер на отбор подрядчика для изготовления лотерейных билетов

ОАО "Азерлотерея" объявило несостоявшимся тендер на отбор подрядчика для изготовления лотерейных билетов, отмечается в объявлении компании.

"В связи с тем, что число участников оказалось менее трех, Азерлотерея признала тендер несостоявшимся и отказалась от его продолжения", - отмечается в сообщении.

ОАО "Азерлотерея" создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее единственным акционером является министерство экономики. "Азерлотерея" является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана.

А.Азизов