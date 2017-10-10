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Инфраструктура и тендеры 10.10.2017 11:36

Азерлотерея признала несостоявшимся тендер на отбор подрядчика для изготовления лотерейных билетов

ОАО "Азерлотерея" объявило несостоявшимся тендер на отбор подрядчика для изготовления лотерейных билетов, отмечается в объявлении компании.

"В связи с тем, что число участников оказалось менее трех, Азерлотерея признала тендер несостоявшимся и отказалась от его продолжения", - отмечается в сообщении.

ОАО "Азерлотерея" создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее единственным акционером является министерство экономики. "Азерлотерея" является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРЛОТЕРЕЯ, БИЛЕТЫ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]