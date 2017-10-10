Японская Kobe Steel призналась в поставках меди и алюминия с фальшивыми сертификатами

Японская Kobe Steel призналась в фальсификации сертификатов качества своей алюминиевой и медной продукции, используемой в производстве автомобилей, самолетов и космических аппаратов, пишет Japan Times.

Акции Kobe Steel подешевели на 22% по итогам торгов в Токио во вторник. Бумаги других японских производителей алюминия подорожали на ожиданиях, что часть клиентов компании перейдет к ним: UACJ прибавила 2,9%, Nippon Light Metal Holdings - 3,9%, Daiki Aluminium - на 4%.

Нарушения были выявлены в ходе проверки в Kobe Steel, сотрудники фальсифицировали данные о прочности материалов, чтобы они соответствовали требованиям клиентов, сообщает агентство Bloomberg. По данным Kobe Steel, затронуты 4% алюминиевой и медной продукции, поставлявшейся в период с сентября 2016 года по август 2017 года.

Kobe сообщила, что эту продукцию получили более 200 клиентов, но не раскрыла названия компаний.

Об использовании продукции Kobe Steel заявили японские автомобилестроительные концерны Toyota Motor Corp., Honda Motor Co., Mazda Motor Corp., Subaru Corp. и другие. Американский аэрокосмический концерн Boeing Co., который получает часть компонентов от Subaru, пока не выявил никаких нарушений и отклонений в данных.

Toyota сообщила, что использует продукцию Kobe в производстве капотов, дверей и периферийных устройств автомобилей. Компания проводит проверку. В Honda металл от Kobe шел на автомобильные двери и капоты.

Subaru использовала материалы Kobe в том числе для производства учебных самолетов для Сил самообороны Японии. Mitsubishi Heavy Industries применяла алюминий, полученный от Kobe Steel для строительства регионального самолета MRJ, а также космической ракеты-носителя H-IIA.

Инвесторов все больше тревожит ситуация в японской промышленности в целом: Takata Corp. вводила автопроизводителей в заблуждение относительно надежности подушек безопасности, Nissan Motor на прошлой неделе отозвала почти все проданные в Японии за последние три года автомобили, поскольку они отгружались с заводов после проверки сотрудниками, не имевшими соответствующих полномочий.

Систематические нарушения были выявлены на всех четырех алюминиевых заводах Kobe Steel в Японии, в них были вовлечены десятки сотрудников и руководителей, ряд проблем прослеживается на протяжении 10 лет, признал исполнительный вице-президент компании Наото Умэхара.

Kobe Steel - третья по величине сталелитейная компания Японии, однако на долю алюминия и меди приходится около 20% ее выручки. Ранее в этом году Kobe объявила об инвестировании $500 млн в увеличение производства алюминия.

Аналитики отмечают, что пока невозможно оценить влияние скандала на финансовые показатели компании.