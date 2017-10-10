ВМС США направляют к берегам Корейского полуострова стратегическую атомную подводную лодку (АПЛ) "Мичиган", сообщает во вторник корейское издание "Чосон ильбо".

Подлодка "Мичиган" должна будет прибыть в южнокорейский порт Пусан на этой неделе, отмечает издание.

По данным издания, "Мичиган" примет участие в совместных учениях Южной Кореи и США, которые запланированы на следующей неделе.

АПЛ "Мичиган" может быть оснащена баллистическими ракетами с ядерными боеголовками или 154 крылатыми ракетами "Томагавк".

Длина субмарины составляет 170,6 метров, подводное водоизмещение - около 18 т, и АПЛ может находиться под водой до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что атомный авианосец ВМС США "Рональд Рейган" (CVN-76) в сопровождении других кораблей вышел в Южно-Китайское море 6 октября после завершения визита в Гонконг и взял курс на Корейский полуостров.

В минувшие выходные агентство "Рёнхап" передавало, ссылаясь на источник в министерстве обороны Южной Кореи, что на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове американская авианосная ударная группа примет участие в совместных с кораблями ВМС Республики Корея учениях, которые будут проходить в середине октября в акватории Японского моря вблизи побережья КНДР.