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Дальнее зарубежье 10.10.2017 13:02

Американская атомная подлодка "Мичиган" прибудет на этой неделе в южнокорейский порт Пусан - СМИ

ВМС США направляют к берегам Корейского полуострова стратегическую атомную подводную лодку (АПЛ) "Мичиган", сообщает во вторник корейское издание "Чосон ильбо".

Подлодка "Мичиган" должна будет прибыть в южнокорейский порт Пусан на этой неделе, отмечает издание.

По данным издания, "Мичиган" примет участие в совместных учениях Южной Кореи и США, которые запланированы на следующей неделе.

АПЛ "Мичиган" может быть оснащена баллистическими ракетами с ядерными боеголовками или 154 крылатыми ракетами "Томагавк".

Длина субмарины составляет 170,6 метров, подводное водоизмещение - около 18 т, и АПЛ может находиться под водой до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что атомный авианосец ВМС США "Рональд Рейган" (CVN-76) в сопровождении других кораблей вышел в Южно-Китайское море 6 октября после завершения визита в Гонконг и взял курс на Корейский полуостров.

В минувшие выходные агентство "Рёнхап" передавало, ссылаясь на источник в министерстве обороны Южной Кореи, что на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове американская авианосная ударная группа примет участие в совместных с кораблями ВМС Республики Корея учениях, которые будут проходить в середине октября в акватории Японского моря вблизи побережья КНДР.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ПОДЛОДКА, ОТПРАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]