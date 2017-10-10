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СНГ 10.10.2017 11:57

"Излишне расходуемые" газ, вода, электричество и соль для жителей Туркменистана больше не будут бесплатными

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об упорядочении потребительских тарифов на природный газ, электроэнергию, жилищно-коммунальные, автотранспортные и коммуникационные услуги, сообщает государственное информационное агентство страны.

Как отметил президент, выступая во вторник на заседании Совета старейшин Туркменистана, в стране с первых лет независимости народу бесплатно предоставляются газ, вода, электричество, пищевая соль, в незначительных размерах были определены коммунальные платежи.

"Сегодня эта система социальных льгот выполнила свою роль, и введение новой сетки тарифов нацелено на более бережное отношение и рациональное использование ресурсов, предупреждение чрезмерного расходования и сохранение природных богатств страны", - цитирует президента информагентство.

Согласно подписанному документу, как отмечает информагентство, предусматривается упорядочить цены на излишне расходуемые от бесплатно предоставляемых объемов природный газ, электроэнергию, жилищно-коммунальные, автотранспортные и коммуникационные услуги.

В публикации не приводятся конкретные данные о новой сетке тарифов.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, НАСЕЛЕНИЕ, ЛЬГОТЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]