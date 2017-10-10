"Излишне расходуемые" газ, вода, электричество и соль для жителей Туркменистана больше не будут бесплатными

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об упорядочении потребительских тарифов на природный газ, электроэнергию, жилищно-коммунальные, автотранспортные и коммуникационные услуги, сообщает государственное информационное агентство страны.

Как отметил президент, выступая во вторник на заседании Совета старейшин Туркменистана, в стране с первых лет независимости народу бесплатно предоставляются газ, вода, электричество, пищевая соль, в незначительных размерах были определены коммунальные платежи.

"Сегодня эта система социальных льгот выполнила свою роль, и введение новой сетки тарифов нацелено на более бережное отношение и рациональное использование ресурсов, предупреждение чрезмерного расходования и сохранение природных богатств страны", - цитирует президента информагентство.

Согласно подписанному документу, как отмечает информагентство, предусматривается упорядочить цены на излишне расходуемые от бесплатно предоставляемых объемов природный газ, электроэнергию, жилищно-коммунальные, автотранспортные и коммуникационные услуги.

В публикации не приводятся конкретные данные о новой сетке тарифов.