SOCAR ввела в строй новую скважину на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую скважину на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте компании.

Скважина №2624 пробурена с морского основания №620А.

Суточный дебит скважины составляет 11 тонн нефти.

Бурение скважины велось по заказу НГДУ "Нефтяные Камни"

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасова