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10.10.2017 12:01

Посол Греции в Бакинской Высшей Школе Нефти

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча ректора БВШН Эльмара Гасымова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Греческой Республики в Азербайджане Николаосом Канеллосом. Тепло приветствовав высокого гостя, ректор подробно проинформировал его о становлении, организации учебного процесса, достижениях и международных связях вуза и подчеркнул важность сотрудничества БВШН с транснациональными компаниями, действующими в Азербайджане, и ведущими университетами за рубежом. Он сообщил, что пять студентов четвертого курса Высшей Школы, обучающиеся по специальности «Инженер по автоматизации процессов», в рамках программы Эразмус+ продолжат обучение в течение осеннего семестра 2017-2018 учебного года в Пирейском университете прикладных наук (PUAS) в Афинах. Эльмар Гасымов выразил уверенность в дальнейшем развитии связей двух высших учебных заведений, подписавших в 2016 году договор о сотрудничестве.

Выразив благодарность за теплый прием, посол Греции Николаос Канеллос отметил, что развитие прочных двусторонних связей с Азербайджаном в различных сферах, в том числе в области науки и образования, является одним из приоритетов для Греции. На встрече были также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе перспективы развития сотрудничества БВШН с университетами Греции, проведение совместных научных исследований и мероприятий, реализация программ обмена преподавателями и студентами.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]