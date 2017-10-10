Посол Греции в Бакинской Высшей Школе Нефти

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча ректора БВШН Эльмара Гасымова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Греческой Республики в Азербайджане Николаосом Канеллосом. Тепло приветствовав высокого гостя, ректор подробно проинформировал его о становлении, организации учебного процесса, достижениях и международных связях вуза и подчеркнул важность сотрудничества БВШН с транснациональными компаниями, действующими в Азербайджане, и ведущими университетами за рубежом. Он сообщил, что пять студентов четвертого курса Высшей Школы, обучающиеся по специальности «Инженер по автоматизации процессов», в рамках программы Эразмус+ продолжат обучение в течение осеннего семестра 2017-2018 учебного года в Пирейском университете прикладных наук (PUAS) в Афинах. Эльмар Гасымов выразил уверенность в дальнейшем развитии связей двух высших учебных заведений, подписавших в 2016 году договор о сотрудничестве.
Выразив благодарность за теплый прием, посол Греции Николаос Канеллос отметил, что развитие прочных двусторонних связей с Азербайджаном в различных сферах, в том числе в области науки и образования, является одним из приоритетов для Греции. На встрече были также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе перспективы развития сотрудничества БВШН с университетами Греции, проведение совместных научных исследований и мероприятий, реализация программ обмена преподавателями и студентами.
Азербайджан на СМИД СНГ в Сочи представит замглавы внешнеполитического ведомства
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 121 раз - Минобороны Азербайджана
В КНДР заявили о предотвращении попытки покушения ЦРУ на Ким Чен Ына
Количество банкоматов в Азербайджане за 8 месяцев увеличилось на 2%, pos-терминалов – сократилось на 5%
ЕАБР: Азербайджан является одним из нетто-экспортеров прямых капвложений в СНГ и Грузии
Курение запретят на двадцати самых популярных пляжах Таиланда
Шахдаг входит в топ-3 горнолыжных курортов СНГ для зимнего отдыха
Восемь ковроткацких фабрики будут сданы в эксплуатацию в Азербайджане до конца года – президент Алиев
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Хакеры из КНДР совершили кибератаку на базу данных южнокорейской армии и заполучили военные планы Южной Кореи и США - СМИ
На Северном Кавказе в этом году пресечена деятельность 20 "спящих" ячеек террористов - ФСБ
Анкара не будет спрашивать разрешения на следственные действия, если подозреваемые в преступлениях работают в дипмиссии США - премьер
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»