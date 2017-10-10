Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0011 RUR   0.0292 GBR   2.2387 TRY   0.4608

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 14° 20° 12 Окт 13° 19° 13 Окт 12° 18°

СНГ 10.10.2017 14:04

Киргизский правительственный предвыборный штаб возглавил очередной вице-премьер

Первый вице-премьер Киргизии Толкунбек Абдыгулов возглавил правительственный штаб по оказанию содействия при подготовке и проведении выборов президента республики, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

По словам собеседника агентства, Т.Абдыгулов назначен руководителем правительственного штаба вместо трагически погибшего 7 октября в автокатастрофе вице-премьера Темира Джумакадырова.

Служебный автомобиль, на котором Т.Джумакадыров ехал в командировку в Талас (север Киргизии), чтобы проверить готовность избирательных участков, столкнулся с "КамАЗом" недалеко от Бишкека. Вместе с ним погибли его помощник и водитель. По официальной версии, виновником аварии был водитель "КамАЗа", который допустил выезд на встречную полосу.

"Распоряжение о назначении Т.Абдыгулова председателем республиканского штаба подписал премьер-министр Сапар Исаков, в задачи штаба входит оказание содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента Киргизии", - сказал собеседник агентства.

Т.Абдыгулов стал третьим руководителем правительственного штаба по подготовке и проведению президентских выборов. В сентябре, по решению премьера, из-за агитации в пользу баллотирующегося в президенты экс-премьера Сооронбая Жээнбекова был снят с этого поста заместитель главы правительства Дуйшенбек Зилалиев.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. В настоящее время на пост главы государства претендуют 12 кандидатов.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ВЫБОРЫ, ШТАБ, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве в выборы президента Киргизии Президент Киргизии пообещал честные выборы, если он тоже не погибнет в ДТП Атамбаев потребовал избавить избирателей от попыток навязывания им оппозиционным кандидатом в президенты Киргизии ложной информации Атамбаев потребовал жестко пресекать попытки организации беспорядков в Киргизии Атамбаев потребовал наказывать за использование на выборах президента Киргизии административного ресурса Назарбаев заявил оппозиционному кандидату в президенты Киргизии о готовности эффективно сотрудничать со следующим главой соседней республики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]