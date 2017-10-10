Киргизский правительственный предвыборный штаб возглавил очередной вице-премьер

Первый вице-премьер Киргизии Толкунбек Абдыгулов возглавил правительственный штаб по оказанию содействия при подготовке и проведении выборов президента республики, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.
По словам собеседника агентства, Т.Абдыгулов назначен руководителем правительственного штаба вместо трагически погибшего 7 октября в автокатастрофе вице-премьера Темира Джумакадырова.
Служебный автомобиль, на котором Т.Джумакадыров ехал в командировку в Талас (север Киргизии), чтобы проверить готовность избирательных участков, столкнулся с "КамАЗом" недалеко от Бишкека. Вместе с ним погибли его помощник и водитель. По официальной версии, виновником аварии был водитель "КамАЗа", который допустил выезд на встречную полосу.
"Распоряжение о назначении Т.Абдыгулова председателем республиканского штаба подписал премьер-министр Сапар Исаков, в задачи штаба входит оказание содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента Киргизии", - сказал собеседник агентства.
Т.Абдыгулов стал третьим руководителем правительственного штаба по подготовке и проведению президентских выборов. В сентябре, по решению премьера, из-за агитации в пользу баллотирующегося в президенты экс-премьера Сооронбая Жээнбекова был снят с этого поста заместитель главы правительства Дуйшенбек Зилалиев.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. В настоящее время на пост главы государства претендуют 12 кандидатов.
Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.
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