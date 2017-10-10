Стартовала предвыборная кампания в нижнюю палату парламента Японии

В Японии во вторник началась предвыборная кампания в преддверии досрочных выборов в нижнюю палату парламента (палаты представителей), запланированных на 22 октября, сообщают западные СМИ.
По данным СМИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, возглавляющий Либерально-демократическую партию (ЛДП), начал предвыборное турне с префектуры Фукусима, которая пострадала от аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, вызванной цунами от землетрясения.
"Шум и слоганы не открывают дорогу к будущему. Политика открывает будущее. Мы не должны проиграть", - заявил премьер.
В ходе выступлений С.Абэ подчеркнул важность расширения социальных программ и более жесткой позиции в отношении КНДР.
Также прошло выступление губернатора Токио Юрико Коикэ, которая основала в сентябре новую партию - "Партию надежды". Ю.Коикэ в свою очередь призвала "положить конец политике Абэ".
"Политический статус-кво продолжается в то самое время, как сама политика потеряла доверие общественности", - заявила она.
По данным опроса общественного мнения японским изданием "Йомиури", 32% избирателей планируют проголосовать за ЛДП, а 13% - за "Партию надежды".
По мнению аналитиков, досрочные выборы 22 октября станут проверкой популярности нынешней политики С.Абэ, которая ранее неоднократно подвергалась различной критике.
Решение о роспуске нижней палаты парламента Японии было официально объявлено 28 сентября. До роспуска правящий блок, возглавляемый С.Абэ, занимал две трети мест: 287 мест было у ЛДП, а еще 35 - у союзной партии "Комэйто".
Всего на 465 мест в палате претендуют более 1 тыс. кандидатов.
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