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Дальнее зарубежье 10.10.2017 14:12

Стартовала предвыборная кампания в нижнюю палату парламента Японии

В Японии во вторник началась предвыборная кампания в преддверии досрочных выборов в нижнюю палату парламента (палаты представителей), запланированных на 22 октября, сообщают западные СМИ.

По данным СМИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, возглавляющий Либерально-демократическую партию (ЛДП), начал предвыборное турне с префектуры Фукусима, которая пострадала от аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, вызванной цунами от землетрясения.

"Шум и слоганы не открывают дорогу к будущему. Политика открывает будущее. Мы не должны проиграть", - заявил премьер.

В ходе выступлений С.Абэ подчеркнул важность расширения социальных программ и более жесткой позиции в отношении КНДР.

Также прошло выступление губернатора Токио Юрико Коикэ, которая основала в сентябре новую партию - "Партию надежды". Ю.Коикэ в свою очередь призвала "положить конец политике Абэ".

"Политический статус-кво продолжается в то самое время, как сама политика потеряла доверие общественности", - заявила она.

По данным опроса общественного мнения японским изданием "Йомиури", 32% избирателей планируют проголосовать за ЛДП, а 13% - за "Партию надежды".

По мнению аналитиков, досрочные выборы 22 октября станут проверкой популярности нынешней политики С.Абэ, которая ранее неоднократно подвергалась различной критике.

Решение о роспуске нижней палаты парламента Японии было официально объявлено 28 сентября. До роспуска правящий блок, возглавляемый С.Абэ, занимал две трети мест: 287 мест было у ЛДП, а еще 35 - у союзной партии "Комэйто".

Всего на 465 мест в палате претендуют более 1 тыс. кандидатов.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, КАМПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]