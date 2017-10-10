Курение запретят на двадцати самых популярных пляжах Таиланда

На двадцати самых популярных пляжах Таиланда вводится запрет на курение сигарет, сообщает во вторник газета Bangkok Post.
Цель запрета - очистить пляжи от огромного числа окурков, которые к вечеру ковром покрывают песок. Как показало обследование, проведенное департаментом морских и прибрежных ресурсов морского биологического центра Пхукета, на каждом квадратном метре пляжа валяется по окурку, а на площади в 2,5 кв. км их более 100. Окурки составляют около трети всего мусора, собираемого на пляжах.
В департаменте также отмечают, что окурки, ежедневно выбрасываемые на дороги Пхукета, засоряют систему ливневой канализации, создавая проблемы при наводнениях.
Запрет коснется пляжей Мае Пим в Районге, Лаем Синг в Чантабури, Банг Саен, Паттайя и Ко Си Чанг в Чонбури, Ча-Ам в Пхетчабури, Хуа Хин в Кири Кан, Патонг на Пхукете, Ко Самуи в Сурат Тхани и другие.
По данным газеты, остальные популярные пляжи Таиланда также войдут в список позже.
Максимальным наказанием за нарушение запрета будет год тюремного заключения и/или штраф до 100 тыс. бат (почти $3 тыс.).
"Туристам придется бросать окурки в специальные контейнеры до того, как они входят на пляжи. Закуривать на пляжах теперь не получится, так как это всегда заканчивается брошенными на песок окурками", - сказал директор департамента Джатупон Буриспат. Следующей проблемой, которую предстоит решить департаменту, по его словам, станет выбрасывание окурков в море с прогулочных лодок и катеров.
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