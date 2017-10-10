В Багдаде против зарубежного вмешательства в ситуацию с Иракским Курдистаном

Глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари выступил против вмешательства других государств в ситуацию с референдумом в Иракском Курдистане.

"Референдум о независимости в Иракском Курдистане - это внутреннее дело Ирака, и вмешательство других государств не приветствуется", - сказал журналистам в Багдаде министр, которого цитируют курдские СМИ.

И.аль-Джаафари также высказался против того, чтобы зарубежные представители выступали с угрозами в адрес Иракского Курдистана.

"Проблемы в отношениях между Эрбилем (административный центр Иракского Курдистана - ИФ) и Багдадом должны решаться лишь путем мирного диалога", - отметил глава МИД Ирака.

Референдум о независимости Иракского Курдистана прошел 25 сентября вопреки протестам центрального правительства. Большинство участников плебисцита высказались за отделение этого богатого нефтью региона от Ирака.

Курдские СМИ отмечают, что высказывания главы МИД Ирака противоречат прежним призывам Багдада к соседним странам, включая Иран и Турцию, оказать нажим на Эрбиль в связи с проведенным референдумом.