С начала этого года в Северо-Кавказском федеральном округе нейтрализовано 20 "спящих" террористических ячеек, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
"В текущем году спецслужбам и правоохранительным органам (в северокавказском регионе) удалось предотвратить ряд преступлений террористической направленности, выявить и пресечь деятельность 20 спящих ячеек и более 120 их членов преимущественно из числа молодых людей", - заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на прошедшем во вторник заседании НАК.
Слова А.Бортникова приводятся в сообщении информцентра НАК.
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