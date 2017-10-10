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СНГ 10.10.2017 14:48

На Северном Кавказе в этом году пресечена деятельность 20 "спящих" ячеек террористов - ФСБ

С начала этого года в Северо-Кавказском федеральном округе нейтрализовано 20 "спящих" террористических ячеек, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

"В текущем году спецслужбам и правоохранительным органам (в северокавказском регионе) удалось предотвратить ряд преступлений террористической направленности, выявить и пресечь деятельность 20 спящих ячеек и более 120 их членов преимущественно из числа молодых людей", - заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на прошедшем во вторник заседании НАК.

Слова А.Бортникова приводятся в сообщении информцентра НАК.

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Тэги: РОССИЯ, КАВКАЗ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]