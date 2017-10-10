С начала этого года в Северо-Кавказском федеральном округе нейтрализовано 20 "спящих" террористических ячеек, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

"В текущем году спецслужбам и правоохранительным органам (в северокавказском регионе) удалось предотвратить ряд преступлений террористической направленности, выявить и пресечь деятельность 20 спящих ячеек и более 120 их членов преимущественно из числа молодых людей", - заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на прошедшем во вторник заседании НАК.

Слова А.Бортникова приводятся в сообщении информцентра НАК.