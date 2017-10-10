Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0011 RUR   0.0292 GBR   2.2387 TRY   0.4608

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 14° 20° 12 Окт 13° 19° 13 Окт 12° 18°

Транспорт и связь 10.10.2017 13:17

AZAL объявил об акции на рейсы из Баку в Бангкок и Джидду

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявили о новой акции на перелеты по направлениям из Баку в Бангкок и Джидду и обратно.

"При покупке с 10 по 29 октября 2017 года авиабилета на рейс Баку-Бангкок-Баку с датами вылетов с 29 октября 2017 года по 1 марта 2018 года стоимость билета составит 599 евро, на рейс Баку-Джидда-Баку – 399 евро. Цены включают все налоги и сборы», - отмечается в информации.

Стоимость авиабилета включает бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

Полеты будут выполняться на лайнерах Boeing-767 (Баку-Бангкок) и AirbusA320 (Баку-Джидда).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: AZAL, РЕЙСЫ, СКИДКА


Похожие новости


AZAL в сентябре откроет прямой рейс Баку-Джидда AZAL объявил о новой акции: авиарейс Баку-Дубай-Баку за 199 евро AZAL с 30 октября будет осуществлять ежедневные рейсы по маршруту Баку-Лондон «Азербайджанские авиалинии» с 9 мая начнут выполнение рейсов в Дубай под брендом AZAL AZAL проводит акцию на авиарейс Баку-Милан AZAL продолжит летать в Гянджу

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]