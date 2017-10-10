AZAL объявил об акции на рейсы из Баку в Бангкок и Джидду

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявили о новой акции на перелеты по направлениям из Баку в Бангкок и Джидду и обратно.

"При покупке с 10 по 29 октября 2017 года авиабилета на рейс Баку-Бангкок-Баку с датами вылетов с 29 октября 2017 года по 1 марта 2018 года стоимость билета составит 599 евро, на рейс Баку-Джидда-Баку – 399 евро. Цены включают все налоги и сборы», - отмечается в информации.

Стоимость авиабилета включает бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

Полеты будут выполняться на лайнерах Boeing-767 (Баку-Бангкок) и AirbusA320 (Баку-Джидда).

Н.Аббасова