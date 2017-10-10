ЕСПЧ обязал российские власти выплатить более 300 тыс. евро родственникам более 20 человек, погибших в Чечне в 2000 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление по искам 20 граждан РФ по делу о гибели их родственников под Грозным в 2000 году и обязал власти РФ выплатить потерпевшим 302,5 тыс. евро.

Согласно распространенному во вторник документу суда, 21 родственник истцов погиб 5 февраля 2000 года в селе Новые Алды вблизи Грозного во время операции служб безопасности РФ. Позднее было начато уголовное расследование, однако, по мнению истцов, оно не было проведено должным образом.

Суд постановил, что российские власти нарушили статью 2 (право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

По решению суда власти РФ должны выплатить по 15 тыс. евро каждому истцу, а также 2,5 тыс. евро в счет судебных издержек.