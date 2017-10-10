Главы МИД стран СНГ соберутся в апреле в Минске

Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) состоится в апреле следующего года в Минске, сообщил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Принято решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ 6 апреля 2018 года в городе Минске", - сказал С.Лебедев на заседании СМИД СНГ в Сочи во вторник.