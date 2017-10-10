Четыре судна нарушили запрет на вывоз/доставку в КНДР определенных грузов - СБ ООН

СБ ООН ввел масштабный запрет на заходы в порты в отношении четырех торговых судов, которые в обход санкций ООН перевозили в КНДР и из страны запрещенные товары.

Глава экспертного комитета при ООН Хью Гриффитс сообщил во вторник, что данное решение не подразумевает замораживания активов или запрета на перемещение по водному пространству. Однако всем странам запрещено принимать у себя эти четыре судна.

Х.Гриффит подчеркнул, что это "первый случай в истории ООН", когда комитету при СБ ООН пришлось запрещать судам заходить во все морские и океанские гавани, передает радиостанция "Дойче велле".

Глава комитета не уточнил, о каких судах идет речь.

Он отметил, что ведомство получило данные о том, что КНДР продолжает попытки экспортировать уголь в обход санкций ООН.

В начале сентября 2017 года СБ ООН единогласно принял очередную резолюцию, вводящую дополнительные санкции в отношении КНДР за продолжающиеся ракетно-ядерные испытания.

Документ предполагает полный запрет на ввоз из Северной Кореи текстильной продукции, а также ограничивает продажу Пхеньяну нефтепродуктов двумя миллионами баррелей в год.