В Китае представлен высокоскоростной поезд для обслуживания Олимпиады-2022

Проект новой модели поезда, который будет курсировать между Пекином и Чжанцзякоу - местами проведения соревнований зимних Олимпийских игр в 2022 году, был представлен CRRC Changchun Railway Vehicles Co., выигравшей конкурс.
В компании, выигравшей конкурс на создание поезда, сообщили, что новый состав будет более "умным" и экологичным по сравнению с высокоскоростным поездом "Фусин", который недавно был запущен по маршруту Пекин-Шанхай. В нем, в частности, будет специально оборудованный вагон для СМИ, где благодаря новейшим технологиям журналисты смогут в режиме реального времени наблюдать за ходом соревнований на разных спортивных объектах и через сеть Wi-Fi, покрывающую весь состав, оперативно освещать их.
Кроме того, в проекте поезда учтены потребности лиц с ограниченными возможностями, для которых будут установлены устройства фиксации коляски и другое необходимое оборудование. На то, что поезд "олимпийский", будут указывать также специально выделенные зоны для проведения допинг-тестов и хранения спортивного инвентаря, сообщают китайские СМИ.
Строительство высокоскоростной железной дороги Пекин-Чжанцзякоу ведется с апреля 2016 года и, как ожидается, завершится к концу 2019 года. Ее протяженность составит 174 километра, на линии будут расположены 10 станций. Скорость движения поезда будет достигать 350 км в час, как и у "Фусина", который сейчас является самым быстрым в мире. Это позволит сократить время в пути с нынешних 3 часов 12 минут до менее 1 часа.
CRRC, в состав которой входит CRRC Changchun Railway Vehicles, является крупнейшим в КНР производителем железнодорожного оборудования.
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