Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0011 RUR   0.0292 GBR   2.2387 TRY   0.4608

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 14° 20° 12 Окт 13° 19° 13 Окт 12° 18°

Дальнее зарубежье 10.10.2017 14:23

В Китае представлен высокоскоростной поезд для обслуживания Олимпиады-2022

Проект новой модели поезда, который будет курсировать между Пекином и Чжанцзякоу - местами проведения соревнований зимних Олимпийских игр в 2022 году, был представлен CRRC Changchun Railway Vehicles Co., выигравшей конкурс.

В компании, выигравшей конкурс на создание поезда, сообщили, что новый состав будет более "умным" и экологичным по сравнению с высокоскоростным поездом "Фусин", который недавно был запущен по маршруту Пекин-Шанхай. В нем, в частности, будет специально оборудованный вагон для СМИ, где благодаря новейшим технологиям журналисты смогут в режиме реального времени наблюдать за ходом соревнований на разных спортивных объектах и через сеть Wi-Fi, покрывающую весь состав, оперативно освещать их.

Кроме того, в проекте поезда учтены потребности лиц с ограниченными возможностями, для которых будут установлены устройства фиксации коляски и другое необходимое оборудование. На то, что поезд "олимпийский", будут указывать также специально выделенные зоны для проведения допинг-тестов и хранения спортивного инвентаря, сообщают китайские СМИ.

Строительство высокоскоростной железной дороги Пекин-Чжанцзякоу ведется с апреля 2016 года и, как ожидается, завершится к концу 2019 года. Ее протяженность составит 174 километра, на линии будут расположены 10 станций. Скорость движения поезда будет достигать 350 км в час, как и у "Фусина", который сейчас является самым быстрым в мире. Это позволит сократить время в пути с нынешних 3 часов 12 минут до менее 1 часа.

CRRC, в состав которой входит CRRC Changchun Railway Vehicles, является крупнейшим в КНР производителем железнодорожного оборудования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ПОЕЗД, ОЛИМПИАДА


Похожие новости


В Китае в сентябре запустят поезда со скоростью 350 км/ч

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]