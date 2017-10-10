Первая в Африке высокоскоростная железная дорога проходит испытание в Марокко

В Марокко инженеры тестируют первую в Африке высокоскоростную железную дорогу, на которой поезда, как предполагается, смогут развивать скорость до 320 км/ч, передают в понедельник западные СМИ.
По их информации, в ходе испытания один из поездов набрал скорость 275 км/ч на линии, соединяющей города Кенитра и Танжер на севере страны.
"Это уже самый быстрый поезд на африканском континенте", - заявил журналистам глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который находится с визитом Марокко для подписания договора о предоставлении кредита Французским агентством развития железнодорожному управлению Марокко.
По словам министра, железная дорога "символизирует франко-марокканские двусторонние отношения".
СМИ отмечают, что железная дорога между Касабланкой и Танжером через столицу Рабат сократит время поездок между экономическими центрами Марокко почти на две трети, и поездка займет всего более двух часов.
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