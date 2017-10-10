Продюсер "Жди меня" Александр Любимов сообщил, что телепрограмма теперь будет выходить на НТВ.
"Программа "Жди меня" больше не будет выходить на Первом канале. Её новым домом станет НТВ", - говорится в открытом письме А.Любимова, поступившем в "Интерфакс" во вторник.
В нем отмечается, что "времена меняются, приоритеты Первого канала заметно сместились в сторону развлекательных программ". "В этом основная причина перехода "Жди меня" на другой федеральный канал. Им стал НТВ, который за два года действительно сильно изменился", - подчеркнул А.Любимов.
Он поблагодарил Первый канал за то, что 20 лет назад "его продюсеры поверили в тогда ещё сырой проект и поддержали его".
"Все эти годы программа "Жди меня" выходила в еженедельном режиме не только в России. Студии "Жди меня" работали в Ереване, Кишинёве, Минске, Астане, Киеве. Специальные выпуски для Украины и Казахстана продолжают выходить в эфир и сейчас. Вместе нам удалось найти более 200 тысяч человек", - говорится в письме продюсера.
Он выразил надежду, что "на НТВ программа заживёт новой яркой жизнью".
В пресс-службе НТВ "Интерфаксу" сообщили, что "пока не дают официального комментария по поводу этого". Источник на телеканале не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
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