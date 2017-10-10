Экс-генпрокурора Киргизии осудили на пять лет с отсрочкой приговора на 12 лет из-за маленькой дочери

Депутат парламентской оппозиционной фракции "Ата-Мекен" (Отечество), экс-генпрокурор Киргизии Аида Салянова осуждена на пять лет с конфискацией имущества.

"Сегодня Ленинский районный суд рассмотрев дело А.Саляновой вынес приговор, согласно которому она осуждена на пять лет, с конфискацией имущества. Однако учитывая, что она воспитывает малолетнюю дочь, исполнение приговора суда отложено до достижения ребенком 14 лет. В данный момент дочери А.Саляновой два года", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в секретариате партии "Ата-Мекен".

Собеседник агентства отметил, что адвокаты А.Саляновой намерены обжаловать приговор. "Сторона защиты не согласна с обвинительным приговором суда. Решение будет обжаловано в Бишкекском суде", - заявил он.

В конце 2016 года Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении А.Саляновой, которую обвиняют в злоупотреблении служебным положением во время, когда она исполняла обязанности министра юстиции страны. Факт злоупотребления связан с возобновлением адвокатской деятельности находившегося в розыске Алексея Елисеева, одного из близких соратников сына экс-президента Киргизии Максима Бакиева.

16 июня в Ленинский районный суд Бишкека приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении А.Саляновой. Она занимала должность генерального прокурора в период с 2011 по 2015 годы. С 2015 года депутат парламента Киргизии от фракции "Ата-Мекен".