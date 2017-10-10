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Макроэкономика 10.10.2017 14:41

ЕАБР: Азербайджан является одним из нетто-экспортеров прямых капвложений в СНГ и Грузии

Азербайджан, наряду с Россией, является одной из двух стран - нетто-экспортеров прямых капиталовложений в СНГ и Грузию, говорится в докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) "Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ – 2017", основанном на данных базы инвестиционных проектов.

"Наряду с Россией Азербайджан является одной из двух стран - нетто-экспортеров прямых капиталовложений в СНГ и Грузию. Азербайджанские ПИИ в постсоветские страны характеризуются непрерывным ростом, превысив в 2016 году $2,4 млрд (рост на 19,4% к уровню 2015 года)", - отмечается в данных мониторинга.

В докладе указывается, что, несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, Азербайджан, по-прежнему, готов вкладывать свой капитал в регион, прежде всего в транспортные проекты. При этом расширяется география азербайджанских ПИИ на постсоветском пространстве - они зафиксированы уже в пяти государствах (Грузии, России, Украине, Казахстане, Белоруссии).

Понижательный тренд (с 2013 по 2015 год) в динамике накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) стран СНГ сменился значимым ростом. Согласно последним данным, за 2016 год объем накопленных взаимных ПИИ стран СНГ и Грузии после трех лет падения увеличился на 7,9% - до $45,1 млрд.

На первую десятку крупнейших инвесторов в СНГ, где представлены уже не только российские, но и белорусские, азербайджанские и казахстанские компании, приходится 59% накопленных взаимных ПИИ стран СНГ и Грузии.

"Дальнейшая динамика взаимных ПИИ в СНГ будет определяться инвестиционной активностью внутри Евразийского союза и, прежде всего, Россией. Когда взаимные инвестиции падали в 2013-15-м годах, в ЕАЭС они падали заметно медленнее. Когда инвестиции пошли в рост в 2016 году, в ЕАЭС они росли вдвое быстрее (16% против 8%)", – считает директор Центра интеграционных исследований Евгений Винокуров, цитируемый в сообщении ЕАБР.

А.Азизов

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Тэги: СНГ, ИНВЕСТИЦИИ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]