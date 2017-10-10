Количество банкоматов в Азербайджане за 8 месяцев увеличилось на 2%, pos-терминалов – сократилось на 5%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 сентября 2017 года составляет 2,495 тыс. единиц, что на 1,6% больше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным ЦБА, на 31 августа в Баку установлено 1,353 тыс. банкоматов (рост на 2,3%), в регионах - 1,142 тыс. банкоматов (рост на 0,8%).
По данным ЦБА, в январе-августе 2017 года наблюдалось сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики. В частности, на начало сентября их численность составляет 68,437 тыс. единиц (спад на 4,7%).
При этом в Баку имеется 38,784 тыс. pos-терминалов (спад на 4,3%), в регионах – 29,653 тыс. (спад на 5,3%).
В объектах розничной торговли установлено 67,35 тыс. или 98,4% всех pos-терминалов.
Н.Аббасова
Азербайджан на СМИД СНГ в Сочи представит замглавы внешнеполитического ведомства
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 121 раз - Минобороны Азербайджана
В КНДР заявили о предотвращении попытки покушения ЦРУ на Ким Чен Ына
Курение запретят на двадцати самых популярных пляжах Таиланда
Шахдаг входит в топ-3 горнолыжных курортов СНГ для зимнего отдыха
Восемь ковроткацких фабрики будут сданы в эксплуатацию в Азербайджане до конца года – президент Алиев
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Хакеры из КНДР совершили кибератаку на базу данных южнокорейской армии и заполучили военные планы Южной Кореи и США - СМИ
На Северном Кавказе в этом году пресечена деятельность 20 "спящих" ячеек террористов - ФСБ
Анкара не будет спрашивать разрешения на следственные действия, если подозреваемые в преступлениях работают в дипмиссии США - премьер
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Посол Греции в Бакинской Высшей Школе Нефти
Объявлены ключевые спикеры 4-й Каспийской технической конференции SPE
В Российском информационно-культурном центре в Баку открылась выставка «Спутник – 60». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»