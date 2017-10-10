Количество банкоматов в Азербайджане за 8 месяцев увеличилось на 2%, pos-терминалов – сократилось на 5%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 сентября 2017 года составляет 2,495 тыс. единиц, что на 1,6% больше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 31 августа в Баку установлено 1,353 тыс. банкоматов (рост на 2,3%), в регионах - 1,142 тыс. банкоматов (рост на 0,8%).

По данным ЦБА, в январе-августе 2017 года наблюдалось сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики. В частности, на начало сентября их численность составляет 68,437 тыс. единиц (спад на 4,7%).

При этом в Баку имеется 38,784 тыс. pos-терминалов (спад на 4,3%), в регионах – 29,653 тыс. (спад на 5,3%).

В объектах розничной торговли установлено 67,35 тыс. или 98,4% всех pos-терминалов.

Н.Аббасова