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Дальнее зарубежье 10.10.2017 17:33

ЕС ужесточил санкции против Пхеньяна

Совет ЕС во вторник в рамках исполнения решения СБ ООН ужесточил санкции ЕС против КНДР, говорится в обнародованном во вторник пресс-релизе.

Согласно заявлению, речь идет о введении секторальных санкций, предусмотренных резолюцией 2375 СБ ООН.

"Эта резолюция была принята 11 сентября 2017 года в ответ на продолжающуюся активность КНДР в сфере ядерных вооружений и развития баллистических ракет - за нарушения и явное пренебрежение предыдущими резолюциями Совета Безопасности ООН", - отмечается в пресс-релизе.

Также в пресс-релизе говорится, что власти ЕС ведут работу над собственными ограничительными мерами в отношении КНДР для реализации резолюций СБ ООН и усиления их эффекта.

Резолюция 2375 СБ ООН предусматривает ограничение на закупку Пхеньяном нефтепродуктов: ему будет разрешено приобретать до 2 млн баррелей в год. Ограничивается также импорт сырой нефти на уровне последних 12 месяцев.

Кроме того, ограничивается импорт сырой нефти на уровне последних 12 месяцев и вводится запрет на поставки в КНДР сжиженного природного газа и газового конденсата.

Документ также предусматривает полный запрет за экспорт из Северной Кореи текстильной продукции, что станет довольно чувствительным ударом по экономике страны: в 2016 году экспорт текстиля принес экономике КНДР $752,5 млн.

Помимо этого странам запрещается выдавать новые разрешения на работу для рабочих из Северной Кореи.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]