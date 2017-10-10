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СНГ 10.10.2017 17:31

Главы МИД СНГ сожалеют, что представитель Киева не прибыл на заседание Совета - Лебедев

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев выразил сожаление, что Украина не приняла участия в заседании Совета глав МИД Содружества в Сочи.

"Мы с сожалением сегодня в ходе достаточно доверительного, откровенного обмена мнениями на уровне министров иностранных дел констатировали отсутствие делегации Украины. Украинские представители сегодня не были на заседании", - сказал С.Лебедев на брифинге по итогам заседания Совета глав МИД СНГ.

Украина 26 мая 2014 года объявила о том, что начинает процедуру выхода из СНГ, до этого момента страна не ратифицировала устав СНГ, но де-факто относилась к государствам-участникам Содружества.

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Тэги: РОССИЯ, СМИД, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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