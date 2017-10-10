Главы МИД СНГ сожалеют, что представитель Киева не прибыл на заседание Совета - Лебедев

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев выразил сожаление, что Украина не приняла участия в заседании Совета глав МИД Содружества в Сочи.

"Мы с сожалением сегодня в ходе достаточно доверительного, откровенного обмена мнениями на уровне министров иностранных дел констатировали отсутствие делегации Украины. Украинские представители сегодня не были на заседании", - сказал С.Лебедев на брифинге по итогам заседания Совета глав МИД СНГ.

Украина 26 мая 2014 года объявила о том, что начинает процедуру выхода из СНГ, до этого момента страна не ратифицировала устав СНГ, но де-факто относилась к государствам-участникам Содружества.