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Дальнее зарубежье 10.10.2017 17:48

США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие

Пентагон во вторник перебросил на авиабазу в Великобритании два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, способных нести ядерное оружие, сообщили западные авиационные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

Американские бомбардировщики из состава 7-го авиакрыла, вылетевшие с авиабазы Дайс (штат Техас), после девятичасового трансатлантического перелета приземлились в 12:30 по московскому времени на авиабазе Фэрфорд в Англии.

О задачах, которые должны будут выполнять самолеты с бортовыми номерами 86-0101 и 86-0105 и соответственно позывными MYTEE11 и MYTEE12, ничего неизвестно.

14 сентября в день начала российско-белорусских учений "Запад-2017" США перебросили в Великобританию сразу три стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. Эти бомбардировщики, находившиеся в Европе в течение 15 дней для участия в натовских учениях, в частности, выполняли полеты на Балтике вблизи российских границ.

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Тэги: БОМБАРДИРОВЩИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]