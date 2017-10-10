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Дальнее зарубежье 10.10.2017 18:00

ЕС полностью поддерживает Мадрид в конфликте с Каталонией - министр экономики Испании

Мадрид располагает полной поддержкой со стороны Европейского союза в конфликте с Каталонией, заявил во вторник министр экономики Испании Луис де Гиндос.

"Я могу сказать, что все поддерживают позицию (центрального - ИФ) испанского правительства", - приводят западные СМИ его слова, сказанные перед встречей с европейскими коллегами.

"Вопрос стоит не в независимости... Речь идет о восстании против верховенства закона, а верховенство закона - это основа сосуществования не только в Испании, но и в Европе", - добавил министр.

Ранее Л.Де Гиндос заявлял, что исключает возможность получения Каталонией независимости по итогам референдума.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем высказалась в поддержку "испанского единства".

За "конституционное единство Испании" ранее также выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к большому числу пострадавших. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Основному закону страны.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ЕС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]