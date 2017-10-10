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СНГ 10.10.2017 18:15

Турецкая Aselsan поставит украинской армии в 2018 году системы тактической связи на сумму свыше 1 млрд гривен

Турецкая Aselsan в 2018 году обеспечит поставку систем тактической связи УКВ-диапазона для ВСУ в рамках гособоронзаказа на сумму свыше 1 млрд грн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в украинском оборонном секторе, соответствующий договор на поставку турецкого связного оборудования под госгарантии правительства Украины подписан между входящим в госконцерн "Укроборонпром" госпредприятием "Спецтехноэкспорт" и Aselsan в Киеве в понедельник вечером в рамках визита в Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Завершение сделки ожидается до конца 2017 года после подписания кредитного соглашения между министерством финансов Украины и "Турэксимбанком", - уточнил собеседник агентства.

Реализацию программы украинско-турецкого ВТС планируется осуществить с применением офсетных процедур, отметил он.

По данным источника, в рамках заключенных в 2016-2017 годах контрактов Aselsan к настоящему времени уже поставила ВСУ пробную партию связного оборудования УКВ-диапазона для одной бригады.

Ранее во вторник Aselsan в биржевом сообщении проинформировала о подписании 9 октября соглашения с украинским клиентом о покупке систем связи на сумму $43,635 млн. Согласно информации, поставки будут осуществлены в 2018 году.

Aselsan одна из ведущих компаний ОПК Турции. Специализация компании включает в том числе средства связи и информационные технологии, радиолокационной системы и системы РЭБ, авионику, беспилотные системы, системы сухопутного и военно-морского вооружения, противовоздушной обороны, системы боевого управления.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, АРМИЯ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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