Первый вице-президент Азербайджана почтила память востоковеда Аиды Имангулиевой

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева почтила во вторник во Второй Аллее почетного захоронения память своей матери, известного востоковеда Аиды Имангулиевой в связи с днем ее рождения, сообщают официальные СМИ.
М.Алиева также почтила в Аллее почетного захоронения память экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева.
Р.Бабаев
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