Первый вице-президент Азербайджана почтила память востоковеда Аиды Имангулиевой

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева почтила во вторник во Второй Аллее почетного захоронения память своей матери, известного востоковеда Аиды Имангулиевой в связи с днем ее рождения, сообщают официальные СМИ.

М.Алиева также почтила в Аллее почетного захоронения память экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Р.Бабаев