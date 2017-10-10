Правительство Испании во вторник предостерегло президента Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона от односторонних заявлений о независимости региона.

"Мы призываем Пучдемона не делать ничего необратимого, не идти по дороге, у которой нет пути назад, и не делать односторонних заявлений о независимости, которые приведут к беззаконию", - заявил представитель правительства Испании Иниго Мендес де Виго журналистам.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к большому числу пострадавших. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Основному закону страны. Вместе с тем, К.Пучдемон ранее заявлял, что в начале этой недели намерен объявить о независимости Каталонии.