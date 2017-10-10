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Дальнее зарубежье 10.10.2017 18:47

Мадрид предостерегает лидера Каталонии от "необратимых решений"

Правительство Испании во вторник предостерегло президента Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона от односторонних заявлений о независимости региона.

"Мы призываем Пучдемона не делать ничего необратимого, не идти по дороге, у которой нет пути назад, и не делать односторонних заявлений о независимости, которые приведут к беззаконию", - заявил представитель правительства Испании Иниго Мендес де Виго журналистам.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к большому числу пострадавших. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Основному закону страны. Вместе с тем, К.Пучдемон ранее заявлял, что в начале этой недели намерен объявить о независимости Каталонии.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАТАЛОНИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]