На акции партии Саакашвили в Тбилиси полиция задержала двух ее участников

Сотрудники полиции задержали во вторник на акции протеста у здания городского собрания (сакребуло) Тбилиси двух членов бывшей партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД), неофициальным лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
По информации МВД, двое участников акции задержаны в административном порядке. Они вместе с другими участниками акции пытались прорвать кордон полиции и ворваться в здание городского собрания.
Между тем, как заявил журналистам лидер ЕНД, депутат парламента Ника Мелия, участники акции протестуют против решения городского собрания передать миллиардеру, экс-премьеру Бидзине Иванишвили за символическую цену в 1 лари два участка земли в самом центре Тбилиси площадью в 7 тысяч квадратных метров.
"Иванишвили уже давно ставит себя выше закона, а подконтрольные ему власти выполняют любую его похоть. Сегодня в Грузии закон бездействует", - сказал Н.Мелия.
В эти часы в городском собрании проходит заседание муниципальных депутатов, большинство из которых являются представителям правящей партии "Грузинская мечта", по вопросу передачи компаниям Б.Иванишвили двух участков земли в Тбилиси.
Как заявил журналистам председатель городского собрания Георгий Алибегашвили, оппозиционеры "грубо искажают суть вопроса".
"Мы действительно готовы передать эти участки за символическую цену, но на этих участках будут осуществлены инвестиции в миллионы лари и эти участки будут служить городу", - сказал Г.Алибегашвили.
Четверо рабочих провалились под землю в Тамбове, один из них погиб
Президент Алиев утвердил документы для обеспечения функционирования кабинета министров
Министр обороны Азербайджана ознакомился со средствами ПВО, производимыми в Беларуси
Алекперов уверен, что государство не намерено увеличивать присутствие в ТЭК
Использование набирающих популярность криптовалют несет риск отмывания капиталов и финансирования терроризма - Путин
Багдад планирует восстановить экспорт нефти в Турцию по нефтепроводу Киркук - Джейхан
В Азербайджане создается Фонд пропаганды духовных ценностей
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек, еще 9 пострадали - МВД
Первый вице-президент Азербайджана почтила память востоковеда Аиды Имангулиевой
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Посол Греции в Бакинской Высшей Школе Нефти
Объявлены ключевые спикеры 4-й Каспийской технической конференции SPE
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»