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Регион 10.10.2017 19:02

На акции партии Саакашвили в Тбилиси полиция задержала двух ее участников

Сотрудники полиции задержали во вторник на акции протеста у здания городского собрания (сакребуло) Тбилиси двух членов бывшей партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД), неофициальным лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По информации МВД, двое участников акции задержаны в административном порядке. Они вместе с другими участниками акции пытались прорвать кордон полиции и ворваться в здание городского собрания.

Между тем, как заявил журналистам лидер ЕНД, депутат парламента Ника Мелия, участники акции протестуют против решения городского собрания передать миллиардеру, экс-премьеру Бидзине Иванишвили за символическую цену в 1 лари два участка земли в самом центре Тбилиси площадью в 7 тысяч квадратных метров.

"Иванишвили уже давно ставит себя выше закона, а подконтрольные ему власти выполняют любую его похоть. Сегодня в Грузии закон бездействует", - сказал Н.Мелия.

В эти часы в городском собрании проходит заседание муниципальных депутатов, большинство из которых являются представителям правящей партии "Грузинская мечта", по вопросу передачи компаниям Б.Иванишвили двух участков земли в Тбилиси.

Как заявил журналистам председатель городского собрания Георгий Алибегашвили, оппозиционеры "грубо искажают суть вопроса".

"Мы действительно готовы передать эти участки за символическую цену, но на этих участках будут осуществлены инвестиции в миллионы лари и эти участки будут служить городу", - сказал Г.Алибегашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]