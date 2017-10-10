На акции партии Саакашвили в Тбилиси полиция задержала двух ее участников

Сотрудники полиции задержали во вторник на акции протеста у здания городского собрания (сакребуло) Тбилиси двух членов бывшей партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД), неофициальным лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По информации МВД, двое участников акции задержаны в административном порядке. Они вместе с другими участниками акции пытались прорвать кордон полиции и ворваться в здание городского собрания.

Между тем, как заявил журналистам лидер ЕНД, депутат парламента Ника Мелия, участники акции протестуют против решения городского собрания передать миллиардеру, экс-премьеру Бидзине Иванишвили за символическую цену в 1 лари два участка земли в самом центре Тбилиси площадью в 7 тысяч квадратных метров.

"Иванишвили уже давно ставит себя выше закона, а подконтрольные ему власти выполняют любую его похоть. Сегодня в Грузии закон бездействует", - сказал Н.Мелия.

В эти часы в городском собрании проходит заседание муниципальных депутатов, большинство из которых являются представителям правящей партии "Грузинская мечта", по вопросу передачи компаниям Б.Иванишвили двух участков земли в Тбилиси.

Как заявил журналистам председатель городского собрания Георгий Алибегашвили, оппозиционеры "грубо искажают суть вопроса".

"Мы действительно готовы передать эти участки за символическую цену, но на этих участках будут осуществлены инвестиции в миллионы лари и эти участки будут служить городу", - сказал Г.Алибегашвили.