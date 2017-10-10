Добыча нефти в Азербайджане за 9 месяцев сократилась на 8%

Добыча нефти в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, отмечается в сообщении Госкомстата.

По данным статистики, за отчетный период 2017 года объем добычи товарного газа сократился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 3,4%.

В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41 млн 29,5 тыс. тонн, газа - 29 млрд 331,3 млн кубометров.

Минэнерго Азербайджана добычу нефти в 2017 году прогнозирует на уровне 40 млн тонн, газа - 29 млрд 561 млн кубометров.

Н.Аббасова