Добыча нефти в Азербайджане за 9 месяцев сократилась на 8%

Добыча нефти в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, отмечается в сообщении Госкомстата.
По данным статистики, за отчетный период 2017 года объем добычи товарного газа сократился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 3,4%.
В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41 млн 29,5 тыс. тонн, газа - 29 млрд 331,3 млн кубометров.
Минэнерго Азербайджана добычу нефти в 2017 году прогнозирует на уровне 40 млн тонн, газа - 29 млрд 561 млн кубометров.
Н.Аббасова
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