В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек, еще 9 пострадали - МВД

Пять человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана семи дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали девять человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 103 преступления, 10 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 29 человек.

Зафиксировано два факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев