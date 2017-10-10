КНДР в настоящее время может располагать 20-30 ядерными взрывными устройствами - генерал Есин

В КНДР к настоящему времени создана научная и промышленная база для производства ядерного оружия, заявил бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.
"В настоящее время КНДР может иметь 20-30 ядерных взрывных устройств имплозивного типа", - сказал В.Есин во вторник на конференции Международного Люксембургского форума по недопущению ядерной катастрофы.
Эксперт добавил, что модернизация северокорейского ядерного оружейного комплекса была завершена в 2015 года с дальностью полета носителей от 65 до 1300 км. По его данным, имеющиеся у КНДР ядерные боеприпасы используются для снаряжения авиабомб и головных частей баллистических ракет.
"Ядерный оружейный комплекс КНДР может производить до 7 ядерных боеприпасов в год", - сказал В.Есин, добавив, что эти возможности "могут возрасти до 10 ядерных боеприпасов в год".
Генерал отметил, что "КНДР за последние два года резко активизировала свои ядерную и ракетную программу, со своей стороны, США и Южная Корея подогревают ситуацию проведением учений по сценарию смены режима на севере Корейского полуострова".
Для решения северокорейской ядерной проблемы В.Есин предложил снизить напряженность на Корейском полуострове, чтобы не допустить так называемой "войны по ошибке".
"Первый шаг на этом пути - реализация российско-китайской инициативы, предусматривающей остановку ядерных и ракетных испытаний в КНДР и проведения американо-южнокорейских учений", - сказал В.Есин.
"Лишь после двойного замораживания могут появиться основания для диалога. Формат переговоров должен быть всеобъемлющим, без каких-либо условий", - заявил генерал.
"На первом этапе возможно промежуточное решение: КНДР приостановит ядерную программу, скажем, на 10 лет, в обмен на обещание неприменения силы. Чтобы это состоялось, США должны отказаться от идеи выхода из соглашений по иранской ядерной программе", - сказал В.Есин.
"Другой вопрос - удастся ли склонить Пхеньян к этой сделке. Это будет зависеть от отношений с США. Если в них сохранится конфликтный потенциал, сделка не состоится", - предупредил эксперт.
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