Турецкие и иракские военнослужащие продолжают маневры на границе Турции с Ираком

В турецкой провинции Ширнак на границе с Ираком продолжаются учения турецких вооруженных сил с участием иракских военнослужащих, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

Маневры ВС Турции стартовали еще 18 сентября. Иракские военные присоединились к ним 26 сентября.

"Третий этап учений проходит недалеко от КПП "Хабур" в районе Силопи провинции Ширнак (в трех километрах от границы с Ираком)", - передает агентство.

Отмечается, что турецкие и иракские военнослужащие отработали захват позиций условного противника, защиту от огня и маневры в тылу врага.