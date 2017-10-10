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Регион 10.10.2017 19:28

Турецкие и иракские военнослужащие продолжают маневры на границе Турции с Ираком

В турецкой провинции Ширнак на границе с Ираком продолжаются учения турецких вооруженных сил с участием иракских военнослужащих, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

Маневры ВС Турции стартовали еще 18 сентября. Иракские военные присоединились к ним 26 сентября.

"Третий этап учений проходит недалеко от КПП "Хабур" в районе Силопи провинции Ширнак (в трех километрах от границы с Ираком)", - передает агентство.

Отмечается, что турецкие и иракские военнослужащие отработали захват позиций условного противника, защиту от огня и маневры в тылу врага.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, МАНЕВРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]