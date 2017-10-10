Транспортное сообщение в Бельгии парализовано забастовкой

Только одна линия метро в Брюсселе работала с утра во вторник, и действовали лишь некоторые трамвайные линии из-за забастовки, объявленной Социалистическим профсоюзом работников государственных служб (CGSP).

Кроме этого, по всей Бельгии не ходят автобусы, и практически остановилось железнодорожное сообщение. Аэропорты работают в обычном режиме.

По словам представителей CGSP, в забастовке приняли участие около 250 тысяч человек из 1,25 млн занятых в госсекторе.

Корреспондент "Интерфакса" сообщает, что даже там, где работа не прерывалась, например, в больницах, были выставлены пикеты с требованиями бастующих.

Пикетчики с плакатами стояли также у многих государственных учреждений и предприятий, в частности, как сообщают местные СМИ, перед воротами атомной электростанции Тианж. Однако выработка электроэнергии проходит в обычном режиме.

Полиция не применяла мер против пикетчиков.

Бастующие протестуют против политики федерального правительства, которое, как считают профсоюзы, разрушает государственные службы, сокращая их бюджеты, задерживая инвестиции и проводя приватизацию. У каждой отрасли есть еще и свои отдельные требования к власти.

Поводом для забастовки стало обсуждение в бельгийском парламенте законопроекта, который предусматривает обязательное обеспечение работниками госсектора "минимальных услуг" на транспорте в случае забастовки.