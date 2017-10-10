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Дальнее зарубежье 10.10.2017 19:48

Транспортное сообщение в Бельгии парализовано забастовкой

Только одна линия метро в Брюсселе работала с утра во вторник, и действовали лишь некоторые трамвайные линии из-за забастовки, объявленной Социалистическим профсоюзом работников государственных служб (CGSP).

Кроме этого, по всей Бельгии не ходят автобусы, и практически остановилось железнодорожное сообщение. Аэропорты работают в обычном режиме.

По словам представителей CGSP, в забастовке приняли участие около 250 тысяч человек из 1,25 млн занятых в госсекторе.

Корреспондент "Интерфакса" сообщает, что даже там, где работа не прерывалась, например, в больницах, были выставлены пикеты с требованиями бастующих.

Пикетчики с плакатами стояли также у многих государственных учреждений и предприятий, в частности, как сообщают местные СМИ, перед воротами атомной электростанции Тианж. Однако выработка электроэнергии проходит в обычном режиме.

Полиция не применяла мер против пикетчиков.

Бастующие протестуют против политики федерального правительства, которое, как считают профсоюзы, разрушает государственные службы, сокращая их бюджеты, задерживая инвестиции и проводя приватизацию. У каждой отрасли есть еще и свои отдельные требования к власти.

Поводом для забастовки стало обсуждение в бельгийском парламенте законопроекта, который предусматривает обязательное обеспечение работниками госсектора "минимальных услуг" на транспорте в случае забастовки.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ЗАБАСТОВКА, ТРАНСПОРТ, КОЛЛАПС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]