ЦИК Киргизии предупредил о возможности снятия с президентских выборов нарушающих закон кандидатов

Центральная избирательная комиссия Киргизии предупреждает кандидатов в президенты о возможности отмены регистрации претендентов в одностороннем порядке в течение пяти дней до дня голосования за неоднократные нарушения.
"В соответствии с конституционным законом о выборах президента и депутатов Киргизии, регистрация кандидата отменяется не позднее пяти календарных дней до дня голосования в случаях, отмеченных в законе. В случае нарушения кандидатом требований закона о выборах ЦИК вправе сделать им письменное предупреждение о нарушении", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК Киргизии.
"В случае неоднократного нарушения кандидатом вышеуказанных требований, ЦИК по ходатайству соответствующей избирательной комиссии либо по своей инициативе вправе принять решение об отмене регистрации кандидата", - пояснил собеседник агентства.
ЦИК, по его словам предупреждает "о необходимости неукоснительного соблюдения кандидатами на должность президента Киргизии и другими участниками избирательного процесса норм конституционного закона о выборах президента и депутатов Киргизии в период пяти дней календарных дней до дня голосования".
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. В настоящее время на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.
Согласно мнению большинства киргизских политологов, основная борьба за президентское кресло развернется между кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Сооронбаем Жээнбековым и лидером парламентской оппозиционной фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбеком Бабановым.
Между тем О.Бабанов во вторник получил от Центризбиркома уже третье предупреждение за нарушение норм избирательного права. Члены ЦИК Киргизии приняли соответствующее решение по результатам поступивших жалоб со стороны физических лиц и общественных объединений. Всего в адрес О.Бабанова поступило 19 заявлений. Оппозиционера обвиняют в разжигании межнациональной вражды и призывах к беспорядкам.
Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.
Четверо рабочих провалились под землю в Тамбове, один из них погиб
Президент Алиев утвердил документы для обеспечения функционирования кабинета министров
Министр обороны Азербайджана ознакомился со средствами ПВО, производимыми в Беларуси
Алекперов уверен, что государство не намерено увеличивать присутствие в ТЭК
Использование набирающих популярность криптовалют несет риск отмывания капиталов и финансирования терроризма - Путин
Багдад планирует восстановить экспорт нефти в Турцию по нефтепроводу Киркук - Джейхан
В Азербайджане создается Фонд пропаганды духовных ценностей
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек, еще 9 пострадали - МВД
Первый вице-президент Азербайджана почтила память востоковеда Аиды Имангулиевой
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Посол Греции в Бакинской Высшей Школе Нефти
Объявлены ключевые спикеры 4-й Каспийской технической конференции SPE
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»