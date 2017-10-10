ЦИК Киргизии предупредил о возможности снятия с президентских выборов нарушающих закон кандидатов

Центральная избирательная комиссия Киргизии предупреждает кандидатов в президенты о возможности отмены регистрации претендентов в одностороннем порядке в течение пяти дней до дня голосования за неоднократные нарушения.

"В соответствии с конституционным законом о выборах президента и депутатов Киргизии, регистрация кандидата отменяется не позднее пяти календарных дней до дня голосования в случаях, отмеченных в законе. В случае нарушения кандидатом требований закона о выборах ЦИК вправе сделать им письменное предупреждение о нарушении", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК Киргизии.

"В случае неоднократного нарушения кандидатом вышеуказанных требований, ЦИК по ходатайству соответствующей избирательной комиссии либо по своей инициативе вправе принять решение об отмене регистрации кандидата", - пояснил собеседник агентства.

ЦИК, по его словам предупреждает "о необходимости неукоснительного соблюдения кандидатами на должность президента Киргизии и другими участниками избирательного процесса норм конституционного закона о выборах президента и депутатов Киргизии в период пяти дней календарных дней до дня голосования".

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. В настоящее время на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

Согласно мнению большинства киргизских политологов, основная борьба за президентское кресло развернется между кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Сооронбаем Жээнбековым и лидером парламентской оппозиционной фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбеком Бабановым.

Между тем О.Бабанов во вторник получил от Центризбиркома уже третье предупреждение за нарушение норм избирательного права. Члены ЦИК Киргизии приняли соответствующее решение по результатам поступивших жалоб со стороны физических лиц и общественных объединений. Всего в адрес О.Бабанова поступило 19 заявлений. Оппозиционера обвиняют в разжигании межнациональной вражды и призывах к беспорядкам.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.