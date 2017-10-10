В Тегеране предостерегают Вашингтон от включения Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций

Правительство Ирана во вторник предостерегло администрацию США от включения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.
"Если США хотят включить КСИР в список террористов, они сами обозначат себя террористами, потому что КСИР борется против террористов, и любой, вставший против КСИР, будет находиться в той же позиции, что и террористы", - заявил официальный представитель иранского правительства Мохаммад Бакер Ноубахт в ходе пресс-конференции в Тегеране.
Он подчеркнул, что весь мир должен ценить усилия КСИР в борьбе с терроризмом.
В то же время представитель ВС Ирана Масуд Джазаери заявил, что Вашингтону не следует угрожать Тегерану.
"Кажется, администрация (президента США Дональда - ИФ) Трампа понимает только бранные слова, а для того, чтобы осознать новое значение силы в мире, ей нужно некоторое шоковое воздействие. Время преподать американцам новые уроки", - сказал М.Джазаери.
Накануне министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран примет ответные меры, если США введут новые санкции против КСИР.
"У Ирана есть возможности, чтобы не дать США принять такое решение", - заявил иранский министр. По его словам, если Вашингтон все же введет санкции против КСИР, то совершит "стратегическую ошибку".
Ранее американские СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа может включить КСИР в список террористических организаций и ввести против нее жесткие ограничительные меры.
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